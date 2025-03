Diana Şoşoacă: 'Motivele respingerii candidaturii lui Călin Georgescu nu sunt legale'

21:00

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat sâmbătă că ţara sa nu va negocia sub presiunea and #39; and #39;tiranică and #39; and #39; a SUA, la o zi după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat că trimisese o scrisoare autorităţilor de la Teheran pentru a negocia un acord nuclear