BEC a respins candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale. Susținătorii au rupt gardurile din fața instituției

17:00

My Fair Lady, Over the Rainbow, Evita, Cinema Paradiso, The Phantom of the Opera, A Star is Born sau Simply the Best - sunt câteva dintre popularele melodii dedicate femeii de ziua ei, în cadrul concertului special „Serenada Feminității”, care va avea loc sâmbătă, la Filarmonica Oradea. Biletele sunt incluse într-o ofertă specială, dar au mai rămas puține locuri.