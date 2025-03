Biroul Electoral Central a respins candidatura lui Călin Georgescu, spre dezamăgirea a 5 milioane de boți și nu numai

17:20

Autoritățile române au decis declararea persona non grata pe teritoriul țării noastre a atașatului militar, aero și naval al Federației Ruse la București, precum și a adjunctului acestuia. Respectivele persoane sunt acuzate de desfășurarea de […] The post România mai alungă doi ruși din ambasada de la București appeared first on IMPACT.ro.