SURSE: Dosarul lui Călin Georgescu, RESPINS de BEC/ Geeorge Simion: E un nou abuz și o continuare a loviturii de stat dată pe 6 decembrie

Voica Theodoru, fiica generalului maior (rtr) Radu Theodoru (101 ani), a menționat, în emisiunea „Dan Diaconescu Direct”, faptul că tatăl ei „nu are televizor, nu are radio”. Emisiunea integrală poate fi urmărită AICI. Voica Theodoru a precizat, în emisiunea „Dan Diaconescu Direct”, faptul că tatăl ei, generalul maior (rtr) Radu Theodoru, nu are nici televizor, […]