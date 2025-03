Al Nassr – Esteghlal LIVE VIDEO (luni, 20:00). Cristiano Ronaldo promite spectacol în Liga Campionilor Asiei! Toate meciurile din optimi

08:50

Novak Djokovic a fost eliminat, sâmbătă, încă de la intrarea în competiţie la Indian Wells, el fiind învins în turul doi la Mastersul 1000 de olandezul Botic van de Zandschulp, scor 6-2, 3-6, 6-1. Tabloul masculin pierde astfel un nou favorit după eliminarea prematură, vineri, a germanului Alexander Zverez (nr.2 mondial). Novak Djokovic, OUT în […] The post Novak Djokovic, OUT în turul 2 de la Indian Wells. Surpriză uriaşă în California appeared first on Antena Sport.