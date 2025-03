Vlad Chiricheș va rata prima etapă din play-off! Fundașul, avertizat în meciul cu Universitatea Craiova după o fază controversată

09:40

Mircea Lucescu are parte şi de veşti bune înaintea debutului în preliminariile World Cup 2026. Unul dintre jucătorii cheie ai naţionalei s-a întors pe teren după 3 luni de absenţă. Este vorba despre Denis Drăguş de laa Trabzonspor. În iarnă, atacantul a refuzat să facă un pas în spate în carieră. A spus nu plecării […] The post Veste uriaşă pentru Mircea Lucescu! Denis Drăguş a revenit pe teren după 3 luni. Ce a făcut tricolorul în primul meci al său din 2025 appeared first on Antena Sport.