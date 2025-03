Verdictul specialistului în privinţa celei mai controversate faze din meciul FCSB – Universitatea Craiova 1-0!

13:50

Gino Iorgulescu are un salariu uriaş, de 33.000 de euro pe lună. Preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal se află în funcţie din noiembrie 2013, atunci când l-a înlocuit pe Dumitru Dragomir. Florin Prunea lasă de înţeles că forul a avut mult de câştigat la capitolul credibilitate de când acolo a ajuns fostul mare internaţionalul român, […]