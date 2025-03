Fantomă pe valuri! Forțele Navale ale Statelor Unite lansează o navă de război fără marinari

US Navy și DARPA au lansat un nou prototip de navă de război, NOMARS (No Manning Required Ship), care nu doar că nu are nevoie de marinari, dar nici măcar nu este concepută să îi găzduiască. Citește mai departe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Stiripesurse.ro