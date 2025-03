Violențe București. Dosar penal pentru distrugere. Mai multe persoane au fost reținute

19:10

Veste proastă pentru iubitorii fotbalului din Constanța. Începerea lucrărilor de construire a stadionului Gheorghe Hagi se amână pentru 2026. Finalizarea proiectului este impinsă astfel până in 2028, poate și mai târziu. In plus, costurile, de 100 milioane de euro aprobate de guvern riscă să se majoreze din cauza inflatiei, susține primarul Constanței, Vergil Chițac. În […]