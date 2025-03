Bruno Fernandes, direct în istoria lui Manchester United » Topul în care portughezul și-a făcut loc

22:40

Nicușor Bancu, 32 de ani, căpitanul Universității Craiova, a admis că echipa lui nu a funcționat așa cum ar fi trebuit pe Arena Națională, la 0-1 cu FCSB, rezultat care o lasă pe locul 3 la intrarea în play-off.„O primă repriză foarte slabă, în a doua am încercat să ieșim mult mai motivați. Am încercat, chiar pot să zic că am jucat mult mai bine în a doua repriză față de prima, dar nu ne-a ieșit mai nimic. ...