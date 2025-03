Care este obiectivul lui Dinamo în play-off. Anunţul lui Florentin Petre: „Nu s-a mai întâmplat în ultimii ani!”

18:00

Elina Svitolina (30 de ani) a dezvăluit că a strâns 1.5 milioane de euro pentru a-i susţine pe ucraineni, care sunt în război cu Rusia. Svitolina a spus că ar merge şi pe front, dar crede că îi este mai de folos ţării ei jucând tenis şi strângând bani pentru Ucraina. Elina Svitolina l-a criticat