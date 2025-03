Lăcrămioara Perijoc luptă azi la Campionatul Mondial de box feminin 2025 (după ora 19:00, în AntenaPLAY). Programul complet al româncelor

18:40

Sorina Grozav a avut o primă reacţie după accidentarea din meciul cu Suedia. Aceasta a spus că totul este sub control şi că are nevoie de o mică pauză. Sorina Grozav s-a ciocnit în primul amical cu Suedia cu Iulia Dumanska şi s-a lovit cu capul de parchet. Acesta a fost menajată în al doilea […] The post Sorina Grozav, prima reacţie după accidentarea din meciul cu Suedia: „Am nevoie de o mică pauză! Am căzut cu capul de parchet” appeared first on Antena Sport.