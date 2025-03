VIDEO: Cum s-a descurcat noul Leapmotor C10 la testul elanului?

13:30

Am fost recent în vizită la garajul echipei Engage Racing din Brașov. Aceasta este echipa care se află în spatele primului BMW i4 de curse din lume, botezat Elsa. Modelul de concurs pregătit de echipa românească, care îl are în componența sa și pe pilotul Horia Platona, este gata să ia cu asalt probele speciale din Campionatul Național de Viteză în Coastă, dar și cea mai faimoasă cursă în urcare din lume: Pikes Peak.Cu Elsa am făcut...