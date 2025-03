FORD OTOSAN ȘI MARS LOGISTICS: Nou proiect de transport cu emisii reduse

18:30

GXO Logistics a încheiat proiectul-pilot de colaborare cu un robot inovator cu inteligență artificială dezvoltat de Dexory, o companie de robotică și inteligență a datelor, care efectuează raportarea automată a stocurilor la sediul său din Oosterhout, Țările de Jos. Ca urmare a succesului pilot, GXO extinde implementarea soluției în SUA și Europa, se arată în […]