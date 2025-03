Peste 50 de milioane de vehicule electrice vor circula pe şoselele din Europa, până în 2030 (raport)

Peste 50 de milioane de vehicule electrice vor circula pe şoselele din Europa, până în 2030, reprezentând 15% din totalul parcului auto, relevă un nou raport realizat de EY şi Eurelectric -"Plugging into potential: unleashing the untapped flexibility of EV", dat luni Citește mai departe...

