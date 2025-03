Bernadette Szocs şi Eliza Samara debutează miercuri la WTT Champions Chongqing 2025, live în AntenaPLAY

22:40

Mirel Rădoi a susţinut, imediat după fluierul de final al meciului FCSB – Universitatea Craiova 1-0, că jucătorii săi nu au jucat ce au pregătit toată săptămâna înaintea meciului cu campioana României. FCSB s-a impus la limită, printr-un gol marcat de Adrian Şut în prima repriză, roş-albaştrii clasându-se pe primul loc la finalul sezonului regular. […] The post Mirel Rădoi, supărat pe jucătorii săi după FCSB – Universitatea Craiova 1-0: „Nu am jucat ce am pregătit”! A criticat şi arbitrajul appeared first on Antena Sport.