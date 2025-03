Laura Ilie a câştigat medalia de aur la tir, la Campionatele Europene de la Osijek

23:20

Florin Tănase a avut o reacţie genială când a aflat că Mihai Stoica a spus că dacă nu vor juca din 3 în 3 zile, jucătorii se vor relaxa şi poate că şi randamentul va fi unul mai scăzut. Tănase a mai spus că FCSB nu se teme de nimeni în lupta la titlu şi […]