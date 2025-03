Laura Vicol, amenințări voalate pentru George Simion. Ce are „doamna Nordis” cu protestele de la BEC

16:30

Miliardarul Elon Musk a infirmat informatia conform careia ar urma sa vina in Romania. Informatia a fost lansata de postul Realitatea Plus, post care il sustine frenetic pe Calin Georgescu. „Probabil ca este intelept din partea mea sa acord prioritate securitatii, avand in vedere vremurile nebunesti pe care le traim. Raman in America, cu exceptia […] Articolul Elon Musk a făcut anunțul oficial privind posibila vizită în România: „Așa e înțelept!” apare prima dată în PS News.