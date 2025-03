Anamaria Prodan, după despărțirea dintre Man și Giovanni Becali: „Dumnezeu le așază pe toate” » Ce cadou așteaptă de la jucătorul Parmei!

17:20

Noi zvonuri au aprins speculații despre Call of Duty 2026, sugerând ce ar putea urma pentru franciză.O presupusă scurgere recentă de informații de la The Ghost of Hope, un insider bine cunoscut al seriei Call of Duty, a provocat un adevărat cutremur în rândul fanilor, sugerând că Modern Warfare 4 ar putea fi următoarea mare lansare a francizei în 2026. ...