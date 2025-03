Un petrolier care transporta combustibil pentru avioane a luat foc dupa o coliziune cu o nava container in largul coastei Marii Britanii. 32 de persoane au fost ranite

12:40

Delegatia SUA intentioneaza sa evalueze pozitia Kievului cu privire la potentialele concesii teritoriale catre Rusia pentru a pune capat razboiului in timpul unei intalniri viitoare cu oficialii ucraineni la Jeddah, Arabia Saudita, relateaza Reuters. In plus, oficialii americani vor urmari semne ca ucrainenii sunt seriosi in ceea ce priveste imbunatatirea legaturilor cu administratia Trump in...