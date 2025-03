Cum arată clasamentul în playoff şi în playout la finalul sezonului regular, după înjumătăţire! Luptă nebună la titlu

10:10

FCSB a pierdut manşa tur din optimile de finală ale Europa League, scor 1-3, pe propriul stadion, cu Lyon. Chiar dacă patronul campioanei, Gigi Becali spune că echipa sa nu mai are nicio şansă, Mihai Stoichiţă nu e aşa sigur de eliminarea celor de la FCSB. Mai mult, directorul tehnic al FRF spune că echipa […] „Sper să nu fie ultimul". Anunţ surpriză înainte de Lyon-FCSB. Previziunea lui Mihai Stoichiţă uimeşte pe tostă lumea