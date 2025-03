În cel mai înalt strat al luxului: Geely Galaxy Starshine 8 EM propune stil fin și tehnică PHEV cu destul de mult „electric range”.

03:47

Există mașini care îți dau furnicături, deși nu sunt electrice? De fapt, am formulat întrebarea-pamflet după ce am dat cu ochii peste (un posibil) răspuns real: Subaru Forester Wilderness 2026. Și unde a fost prezentat? Tocmai în țara lui Tesla, anunțul premierei fiind făcut de Subaru of America, Inc. Totul a curs oarecum normal-nipon în […]