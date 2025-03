Un lider al manifestaţiilor pro-palestiniene din universitățile americane a fost arestat. Trump: „Vor fi multe alte arestări”

22:50

Ilie Bolojan a clarificat, luni seară la Digi24, niște informații apărute în spațiul public despre el potrivit cărora ar fi lucrat în Germania și în anii '90 ar fi furat un camion și a fost urmărit de Interpol. „De când am ajuns președintele PNL, am avut parte de tot felul de mizerii”, a explicat șeful interimar al statului care a adăugat că, în acei ani făcea a doua facultate la zi în Timișoara și nici nu are permis ca să poată conduce un TIR.