Cine va fi succesorul lui Georgescu și cum se va împarți zestrea electorală?

10:10

Mii de zboruri și peste 500.000 de pasageri vor fi afectați de o grevă de 24 de ore, care are loc luni, pe cele mai mari aeroporturi din Germania. Sindicatul Verdi cere un acord colectiv de salarizare pentru cei aproape 2,5 milioane de angajați din sectorul public. Greva de luni vine după eșecul celei de-a … The post Grevă pe aeroporturile din Germania: Sunt afectate mii de zboruri și jumătate de milion de pasageri appeared first on spotmedia.ro.