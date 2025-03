Horoscop 11 martie 2025 – Circumstanțele devin favorabile pentru a rezolva o problemă

14:20

Astrologul Gabriela Dima, cunoscută sub numele de Minerva, a murit vineri dimineață, 7 martie. Avea 66 de ani. Astrologul Sanda Ionescu, o prietenă apropiată a Minervei, a fost cea care a făcut tristul anunț, prin intermediul unei postări pe rețelele sociale. „Drum lin și în Lumină, iubita mea! Astrologia românească azi e în doliu! Mulțumim […] The post A murit Minerva. Astrologia românească, în doliu! first appeared on Ziarul National.