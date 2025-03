Formula 1 revine la Antena 1. Prima cursă a Marelui Premiu al Australiei 2025 se vede duminică, de la 06.00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY

15:30

Eugen Neagoe s-a despărţir de Gloria Buzău, după eşecul ruşinos de duminică, atunci când CFR Cluj s-a impus cu 6-0 în meciul din Gruia. Chiar înaintea play-out-ului, formaţia din Crâng se confruntă cu mai multe probleme. Pentru meciul de la Cluj, o parte dintre jucători au plecat cu autocarul, în timp ce alţi jucători au […]