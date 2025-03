Gigi Becali a anunțat echipa de start a FCSB-ului pentru derby-ul cu Rapid! Mesaj pentru Marius Șumudică: „Poți să scoți un punct?”

17:10

Andriy Shevchenko, Balonul de Aur din 2004, a ajuns în România. Fostul mare internaţional ucrainean, care a jucat în cariera sa la echipe precum AC Milan sau Chelsea, va fi prezent la festivalul Girls' Football Coaching Course (GFCC). România va debuta în preliminariile World Cup 2026 pe 21 martie, atunci când va juca împotriva Bosniei, […]