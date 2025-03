Viktor Orban, cum nu l-ai mai văzut! De ce s-a costumat așa premierul Ungariei

15:00

In sedinta din data de 11 martie 2025, Curtea Constitutionala, in cadrul controlului de constitutionalitate a priori, cu unanimitate de voturi, a admis obiectia de neconstitutionalitate formulata de Avocatul Poporului si a constatat ca Legea pentru completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat este neconstitutionala, in ansamblul sau. In esenta, Curtea a retinut ca […]