Danilet cere ca judecatorii CCR sa respinga si candidaturile lui Crin Antonescu si Victor Ponta: „Trebuie respinsi pentru ceea ce au facut in anul 2012”

Inca o zi, inca o noua stire privind scaderea vanzarilor Tesla. Performanta constructorului auto in Europa este dezastruoasa, vanzarile din februarie scazand cu 10% in Spania, 42% in Suedia, 45% in Franta, 48% in Norvegia si Danemarca, 53% in Portugalia, 55% in Italia si un urias 76% in Germania, relateaza presa de specialitate. Lucrurile arata...