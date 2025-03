Victor Negrescu: Ar putea să existe un suport pentru România la Washington, însă trebuie să punem ceva pe masă, o strategie coerentă

21:40

Partidele naționaliste au tendința să laude politica președintelui SUA, dar multor alegători nu le place atitudinea pe care acesta o are față de Ucraina, scrie The Guardian. Partidele populiste de dreapta din Europa sunt împărțite neștiind cât de mult să se distanțeze de presiunea exercitată de Donald Trump asupra Ucrainei, unii temându-se că solidaritatea neclintită […] Articolul The Guardian: Apelul polarizant al lui Trump îi pune pe populiștii europeni într-o situație dificilă apare prima dată în Universul.net.