Tesla nu mai ține banda. De ce suferă compania după ce Musk a devenit copilotul lui Trump

20:20

Iubirea nu are preț. Mici tandrețuri valoroase tot anul, nu doar în februarie Alina Cristea 14 februarie 2025 An de an, „luna iubirii” vine nu doar cu emoție, ci și cu așteptări mari și cheltuieli pe măsură. Din acest motiv, vă propunem o întoarcere la tandrețuri mai simple. Fără preț. Neprețuite. Luna trecută, am lansat […]