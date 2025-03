CTP, categoric: Cel mai puternic lucru în ţară este Constituţia! Şoşoacă şi Georgescu au luat-o pe mirişte

20:40

„Mi-aș fi dorit să-l înving la vot, cum am spus în repetate rânduri”, declară candidatul la alegerile prezidențiale Crin Antonescu, marți seară, după ce CCR a respins candidatura lui Călin Georgescu. „Mi-aș fi dorit să-l înving la vot, cum am spus în repetate rânduri. Dar democrația vine la pachet cu respect pentru oameni, legi, instituțiile […] Articolul Crin Antonescu, după eliminarea lui Georgescu: Mi-aș fi dorit să-l înving la vot, cum am spus în repetate rânduri apare prima dată în PS News.