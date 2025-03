Călin Georgescu după interzicerea lui de către CCR: Ați avut ocazia să vedeți iadul: nu suntem liberi nici în România, nici în Europa. Rămâneți în credință. Vă mulțumesc, a fost o onoare sa fim împreună în această chemare istorică! - DISCURSUL INTEGRAL

Acum, odata ce vezi cum arata iadul, e alegerea fiecaruia daca face pactul cu diavolul sau daca ramane cu credinta in Dumnezeu. Dupa 2000 de ani suntem in aceeasi stare: ne ducem crucea fara sa dovedim statornicie in credinta noastra pentru adevar.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ActiveNews.ro