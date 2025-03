Planul lui Trump: Baze militare americane, transformate în centre de procesare a mineralelor rare

18:40

România de astăzi este o țară nemeritocratică și asta ne afectează pe toți. Cu toții am auzit în ultimii ani aceste cuvinte, dar am ales să nu luăm atitudine împotriva imposturii. Noi, românii, avem fabuloase veleități de spectatori. Asistăm inert de decenii cum se înhaită prostia cu nemernicia, nesimțirea cu inconsistența, tupeul cu lipsa de substanță. Ghinion mioritic, tolerarea lucrurilor care ne fac rău are costuri și urmări. Analfabetismul funcțional este dominant ...