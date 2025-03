ASPA | Târg de adopții de căței, la final de martie

09:20

Blocați în trafic, cu o sigură cale de acces în dezvoltarea imobiliară Greenfield, cuprinsă între centura Bucureștiului și Pădurea Băneasa, reprezentanții cartierului care numără peste 6.000 de rezidenți pare să-și fi găsit din nou o cale de a-și croi drum cu mașina prin pădure. O înțelegere între Federația Greenfield și Romsilva a fost devoalată accidental […] The post G4 Media | Drum amenajat în secret pentru locuitorii din Greenfield prin pădurea Băneasa. Amenajarea, plătită de Romsilva appeared first on Buletin de București.