Momentul care a decis dubla Liverpool – PSG! Ce a făcut Gianluigi Donnarumma înaintea loviturilor de departajare: „Nu au habar ce înseamnă să fii portar”

Victor Angelescu, acționarul majoritar al celor de la Rapid, a anunțat că doi jucători vor părăsi echipa în vară. Omul din conducerea giuleștenilor a vorbit deschis despre decizia luată de club. Jucătorii care vor pleca de la Rapid sunt Clinton N'Jie și Xian Emmers. Atacantul din Camerun a fost adus de Marius Șumudică ca o