Care a putut să fie primul job al magnatului român care a ajuns acum la fel de bogat ca Ion Ţiriac. A văzut anunţul în ziar

Dănuţ Lupu e de părere că Florin Prunea e deranjat că Adrian Mutu susţine conducerea actuală a Federaţiei. De altfel, Adrian Mutu a spus, într-o conferinţă de presă, că acesta crede şi el că este motivul atacurilor lui Florin Prunea. Dănuţ Lupu consideră că Florin Prunea ar lucra la FRF sub conducerea lui Răzvan Burleanu, […]