Ilie Stan a semnat cu Gloria Buzău! Tehnicianul revine după 8 ani în Liga 1. Anunțul oficial: „Bine ai venit”

20:50

FCSB a pierdut prima manşă a disputei din optimile de finală din Europa League cu Lyon, scor 1-3. Deşi pare că nici campioana din Liga 1 nu mai crede în minuni, un fost selecţioner mizează pe o mare surpriză. Ladislau Boloni ştie cum poate FCSB să răstoarne soarta calificării după înfrângerea din prima manşă, de […] The post „Pot face un miracol”. Ladislau Boloni a dat verdictul înainte de Lyon-FCSB. Cum poate da lovitura campioana în returul din Europa League appeared first on Antena Sport.