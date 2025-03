Ordonanța de urgență care obligă angajații pensionari din instituții publice să plece din funcție va fi modificată

16:20

 Calin Georgescu s-a prezentat, miercuri, la sediul Inspectoratului Judetean Ilfov, pentru a semna documentele prevazute in cadrul procedurii controlului judiciar. Este prima aparitie de la decizia definitiva a CCR de a-i respinge candidatura la Presedintie. Georgescu trebuie sa se prezinte la politie in fiecare saptamana. Atat la intrarea in sediul politiei, cat si la […] Articolul VIDEO Călin Georgescu, prima zi din noua lui viață: Fără aplaudaci. Nimeni n-a mai venit să îl susțină apare prima dată în PS News.