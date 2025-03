Sănătatea arborilor din Bucureşti, verificată cu tomograful. Ar trebui însă mai bine de 170 de ani pentru testarea celor două milioane de copaci

16:50

Indicele prețurilor de consum din SUA a înregistrat o creștere mai mică în februarie, încetinind la 2,8% față de 3% în ianuarie, contrar așteptărilor analiștilor. Prețurile de la an la an la alimente au rămas neschimbate, dar s-au ieftinit gazele, benzina, maşinile noi şi cele second hand, transportul, costurile legate de locuințe şi energia. Este calmul de dinaintea furtunii, avertizează unii economişti, atrăgând atenţia că războiul tarifar al lui Donald Trump de abia acum începe.