Trump a acuzat Irlanda de furtul companiilor americane în cadrul întâlnirii cu prim-ministrul

21:10

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat miercuri că ţara sa and #39;nu are arme nucleare and #39; şi and #39;nu încearcă să se doteze and #39; cu astfel de arme, după ce preşedintele american Donald Trump a adresat o scrisoare Teheranului în care a cerut să aibă loc negocieri, relatează AFP.