ASTĂZI la Profit.ro TV - Ministrul Energiei deschide Maratonul Securitatea Energetică a României, cu cei mai mari jucători din domeniu

17:20

Niantic, compania care a dezvoltat faimosul joc Pokemon Go, va vinde divizia de gaming către Scopely, o companie ce este deținută de un fond de investiții din Arabia Saudită, scrie Financial Times. Pokemon Go a făcut senzație în 2016, când s-a lansat, iar atunci au fost și știri cu oameni care s-au rănit în timp ce jucau pe telefon și nu mai erau atenți la ce este în jur.