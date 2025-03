Un jandarm a fost împușcat mortal de un coleg. Ambii lucrau la Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei

08:00

Un tren Alstom care circulă pe relaţia Braşov – Bucureşti Nord a fost atacat cu pietre când ajunsese în dreptul localităţii Chitila. Un geam lateral al unui vagon a fost spart, iar decizia autorităţilor a fost ca rama să fie retrasă din circulaţie, până când vor fi făcute reparaţiile necesare. Incidentul a avut loc pe