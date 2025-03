27 de camioane electrice MAN pentru Cornelissen

09:40

ESPORG a anunțat premiile de excelență din 2025. Cea mai bună parcare mare pentru camioane (peste 50 de locuri) a fost declarată Recharge City din Horsens (Danemarca). La categoria parcări mici (sub 50 de locuri), câștigător a fost mowiz TRUCK Porta de Barcelona (Spania). O altă parcare mowiz TRUCK din Spania, cea din Astigarraga, a primit […] The post Recharge City (Danemarca) este Parcarea Anului 2025 appeared first on ZIUA CARGO.