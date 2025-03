Primăria Sectorului 4 vrea să dea televiziunilor 4,8 milioane de lei, „pentru promovarea obiectivelor de dezvoltare”

12:00

Călin Georgescu, Horaţiu Potra şi George Simion au plângeri penale pe numele lor cu acuzele de instigare publică la violenţă şi ultraj, anunţă conducerea partidului REPER, ai căror membri au semnat aceste plângeri. Pe de altă parte, spun surse G4Media, un dosar penal a fost deschis deja pe numele lui Horaţiu Potra, pentru mesajul în […]