Ucraina ordonă evacuarea a opt localităţi în regiunea Sumî, situate în apropierea frontierei cu regiunea rusă Kursk

Un document redactat în februarie de un influent think tank din Moscova, apropiat de Serviciul Federal de Securitate (FSB), şi pregătit pentru Kremlin arată că Rusia are în continuare cerințe maximaliste în legătură cu orice posibilă încheiere a războiului din Ucraina, relatează The Washington Post. Documentul, obținut de un serviciu european de informații și analizat de jurnaliștii americani, exclude orice acord de pace înainte de 2026 și respinge planurile președintelui Donald Trump de a pune capăt conflictului în termen de 100 de zile.