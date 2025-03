Meciul Ol. Lyon-FCSB: Elias Charalambous – Sunt foarte fericit pentru jucătorii mei, pentru că au realizat ceva la care nimeni nu se aştepta!

21:40

Ministrul Educaţiei, Daniel David, le răspunde public celor care i-au trimis mesaje critice, în care susţin că ”nu înţelege” sărbători precum mărţişorul sau 8 Martie. David a explicat că înţelege ”foarte bine” aceste sărbători şi nu are nimic împotriva cadourilor simbolice, oferite individual, ci nu este de acord cu acele cadouri care de la an la an devin ”tot mai costisitoare”.