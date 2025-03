Reacția SUA la refuzul Rusiei privind încheierea unui armistițiu de 30 zile cu Ucraina: Sancțiunile rămân una dintre pârghiile cheie

20:10

Un fermier care are doar zece animale a găsit rețeta de succes în afaceri. Produsul său este adorat de mulți. Afacerea a început în urmă cu zece ani. Astfel că, în județul Harghita, la Suseni, un fermier are în gospodărie zece vaci. Banyasz Jozsef, în vârstă de 57 de ani, are producția proprie de brânzeturi […]