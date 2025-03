Șoseaua care va ocoli Brăneștiul: a fost turnată placa principală a pasajului peste calea ferată

16:10

Parchetul anunţă că s-a sesizat din oficiu după ce George Simion a folosit cuvinte dure care ar putea fi interpretate ca incitare la violenţă. Acesta spunea, seara trecută, în contextul respingerii candidaturii lui Călin Georgescu, că membrii Biroului Electoral Central (BEC) ar trebui „jupuiţi de vii în piaţa publică”. Potrivit unui comunicat al Ministerului Public, […] The post Parchetul s-a sesizat după ce George Simion a incitat la violenţă. Spunea că membrii BEC ar trebui „jupuiţi în piaţa publică” appeared first on Buletin de București.