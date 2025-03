Agroland continuă expansiunea rețelei MEGA și deschide un magazin în Suceava

12:10

Herbalife Ltd., companie globală de sănătate și wellness cu venituri anuale de aproape 5 miliarde de dolari, anunță că achiziționează 100% din activele Pro2col Health LLC (Pro2col) și Pruvit Ventures, Inc. (Pruvit), precum și o participație majoritară de 51% în Link BioSciences Inc. (Link BioSciences). Aceste tranzacții, care urmează să fie finalizate în al doilea trimestru al anului. Valoarea achizițiilor se situează între 25 și 30 de milioane de dolari, cu posibilitatea unor plăți suplimentare în funcție de performanțele viitoare ale companiilor achiziționate.